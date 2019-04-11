مادورو يندد بغطرسة نائب رئيس أميركا: جعل نفسه أضحوكة

ندّد الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بـ"غطرسة" نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ الذي "جعل نفسه أضحوكة" عندما طلب من ​الأمم المتحدة​ الاعتراف ب​خوان غوايدو​ زعيماً ل​فنزويلا​. وكان بنس قد دعا الأمم المتحدة إلى إلغاء اعتماد ​حكومة​ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لدى المنظمة الدولية والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما شرعيا للبلاد. وأشار الى أن ​الولايات المتحدة​ أعدت مسودة قرار للأمم المتحدة وتدعو كل الدول إلى تأييده.

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