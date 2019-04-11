مسؤول في الدوما الروسي: أي سلطة في السودان ستبحث عن التعاون مع روسيا

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في ​مجلس الدوما الروسي​ ​ليونيد سلوتسكي​ أن "أي سلطة في ​السودان​ ستسعى لتحقيق أعلى درجة من التعاون مع ​روسيا​"، مشيراً إلى أنه "أي كان الشخص الذي سيتولى السلطة في السودان، وبغض النظر عن كيفية تشكيل المؤسسات الحكومية هناك في المستقبل القريب، سيسعى بلا شك للتعاون مع روسيا".

وتشهد العاصمة السودانية انتشارا عسكريا كثيفا في أنحاء مختلفة من العاصمة ​الخرطوم​ وفي الطرق الرئيسية وعلى الجسور.

وأفادت وسائل إعلام، بأن ضباطا من ​الجيش السوداني​ اقتحموا في الخرطوم مقر الإذاعة الحكومية، التي قطعت برامجها وشرعت في بث الأغاني الوطنية، وينتظر المواطنون صدور بيان عن الجيش.