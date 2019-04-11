الفضاء الروسية تتهم "ناسا" الاميركية بنوايا عسكرية في برنامجها لغزو القمر

اتهم رئيس ​وكالة الفضاء الروسية​ "روس كوسموس" دميتري روغوزين وكالة "ناسا" الاميركية، بأن برنامجها لغزو ​القمر​ من جديد، يتضمن خططا لتطوير تكنولوجيا قد تستخدم في الصناعات العسكرية. روغوزين في مقابلة نشرت اليوم على موقع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"اكد ان "غالبا ما تكون مثل هذه العمليات في الفضاء غطاء لبعض العمليات العسكرية غير المعلنة. فالمساحة هناك ليست مدنية فقط".

ورأى أن "أمام الأميركيين الآن مهمة سياسية لإيصال رواد إلى سطح القمر مرة أخرى. وعلى الرغم من أنني لا أفهم حقا إذا كانوا هناك سابقا، فلماذا يعيدون ذلك مرة أخرى ويكررون نفس العمل الفذ الذي قاموا به قبل 50 عاما؟ وأوضح روغوزين أن "هذا النوع من العمل يخلق قدرا هائلا من التقنيات ذات الصلة. لكن هذه التقنيات يمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضا. كما صممنا نحن مركبة بوران المأهولة بشكل عام لبرنامجنا العسكري في العهد السوفييتي".