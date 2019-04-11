ظریف: لو لا الحرس الثوري لوصل "داعش" الى ابواب اوروبا

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "لو لم يكن ​الحرس الثوري​ لسيطر تنظيم "داعش" ​الارهاب​ي على عاصمتين عربيتين ولوصل الى ابواب ​اوروبا​".

یذكر ان الرئیس الامیركي ​دونالد ترامب​ قد نشر یوم الاثنین بیانا صحفیا ادرج فیه ​الحرس الثوري الايراني​ ضمن قائمة التنظیمات الارهابیة وفی الرد على ذلك اصدر المجلس الاعلى للامن القومي الایراني الثلاثاء بیانا اعتبر فیه ​الحكومة​ الامیركیة راعیة للارهاب والقیادة المركزیة الامیركیة المسماة "سنتكوم" و​القوات​ التابعة لها مجموعة ارهابیة.