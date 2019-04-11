ظریف: لو لا الحرس الثوري لوصل "داعش" الى ابواب اوروبا

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "لو لم يكن الحرس الثوري لسيطر تنظيم "داعش" الارهابي على عاصمتين عربيتين ولوصل الى ابواب اوروبا".
یذكر ان الرئیس الامیركي دونالد ترامب قد نشر یوم الاثنین بیانا صحفیا ادرج فیه الحرس الثوري الايراني ضمن قائمة التنظیمات الارهابیة وفی الرد على ذلك اصدر المجلس الاعلى للامن القومي الایراني الثلاثاء بیانا اعتبر فیه الحكومة الامیركیة راعیة للارهاب والقیادة المركزیة الامیركیة المسماة "سنتكوم" والقوات التابعة لها مجموعة ارهابیة.
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