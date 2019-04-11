فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية الهندية

بدأت ​الانتخابات​ العامة الهندية اليوم، حيث اصطف الناخبون خارج ​مراكز الاقتراع​ في أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى ​العالم​ حيث يجري الاقتراع على سبع مراحل.

يذكر أن السلطات الهندية شددت الإجراءات الأمنية بعد مقتل سبعة أشخاص في هجمات نفذها متشددون في ​كشمير​ وبشرق البلاد استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​.

ويعتبر مودي هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التي تعلن نتائجها يوم 23 أيار.