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فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية الهندية

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بدأت ​الانتخابات​ العامة الهندية اليوم، حيث اصطف الناخبون خارج ​مراكز الاقتراع​ في أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى ​العالم​ حيث يجري الاقتراع على سبع مراحل.

يذكر أن السلطات الهندية شددت الإجراءات الأمنية بعد مقتل سبعة أشخاص في هجمات نفذها متشددون في ​كشمير​ وبشرق البلاد استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​.

ويعتبر مودي هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التي تعلن نتائجها يوم 23 أيار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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