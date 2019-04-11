ذكرت وسائل إعلام محلية أن القضاء الياباني يستمع الى افادة زوجة كارلوس غصن في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي عادت اليها بعد مغادرتها اليابان على وجه السرعة، وقدّمت كارول غصن افادتها على وقع الشبهات الجديدة بالاختلاس التي تحوم حول زوجها، الرئيس السّابق لمجلس إدارة مجموعة رينو ونيسان.
وسيتم استجوابها كشاهدة في الشق الأخير من الملف والذي أعيد غصن بسببه إلى السجن في الرابع من نيسان، بعد شهر على إخلاء سبيله بكفالة.
وتشتبه النيابة في أن يكون غصن (65 عاما) اختلس أموالا من نيسان عبر وكيل لهذه الشركة اليابانية لانتاج السيارات في الخارج. وذكر مصدر قريب من الملف أنّ الوكيل في سلطنة عمان.
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