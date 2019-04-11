أكد السفير الروسي لدى الخرطوم فلاديمير تومسكي "عدم تعرض حياة المواطنين الروس المتواجدين في السودان لأي تهديد جراء الأحداث الأخيرة في هذا البلد"، مشيراً إلى أنه "يمكنني التأكيد أنه ليس هناك تهديد حتى الآن، والسودانيون يعاملون الأجانب معاملة حسنة".
ورفض السفير التعليق على أنباء مفادها، أن القوات المسلحة السودانية بصدد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوداني عن نيته إصدار بيان "هام"، تزامنا مع تقارير عن انتشار واسع للجيش في العاصمة، واعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي لدى الخرطوم: حياة الروس المقيمين في السودان في مأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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