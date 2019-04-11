الصحة العالمية: مقتل 56 شخصا خلال المواجهات في العاصمة طرابلس

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ ان "المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية ​طرابلس​ خلال الستة أيام الماضية أسفرت عن مقتل 56 شخصا منهم سائق إسعاف وطبيبان". وكانت المواجهات قد احتدمت بين قوات المشير ​خليفة حفتر​ وكتائب من المناطق العسكرية لطرابلس الغربية والوسطى في محيط مطار طرابلس العالمي، ومنطقة قصر بن غشير ووادي الربيع جنوبي العاصمة الليبية.

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