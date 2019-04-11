زلزال بقوة 6,1 درجات ضرب شرقي جزيرة يابانية

اعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ ان زلزالا بلغت قوته 6,1 درجات ضرب منطقة شرقي جزيرة هونشو اليابانية، موضحةً أنه وقع على مسافة 174 كيلومترا شرقي مدينة هاتشينوهي على عمق 27 كيلومترا.

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