فرانس برس: الجيش السوداني يداهم مقر الحزب الحاكم

داهمت قوات من الجيش ​السودان​ي مقر ​الحركة الإسلامية​ المرتبطة ب​حزب المؤتمر​ الوطني الحاكم في السودان، وفق ما ذكرت وكالة" فرانس برس" نقلا عن شهود عيان.

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