الدالاي لاما يتعافى من عدوى في الصدر ويغادر المستشفى قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

أعلن مسؤولون تبتيون اليوم الخميس أن الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتبت، قد تعافى تقريبا من عدوى في الصدر ، ومن المرجح أن يغادر المستشفى التي يتلقى فيه العلاج في نيودلهي في غضون يوم واحد.

وكان الدالاي لاما 83 عاما يعاني من التهاب رئوي خفيف وتم نقله إلى مستشفى خاص أمس الأول الثلاثاء.

وقال المتحدث باسمه ،تنزين تاكلها: "لقد تعافى قداسته تقريبا ،وهو في حالة طبيعية بنسبة 99% حاليا".

وأضاف أن: "العدوى الصدرية تم علاجها ، وسوف يغادر المستشفى غدا (الجمعة)".

وكان الدالاي لاما قد توجه إلى نيودلهي من مدينة دارامسالا في شمال الهند، حيث يعيش في المنفى منذ فراره من إقليم التبت الخاضع لحكم الصين ، في عام 1959، في أعقاب انتفاضة فاشلة.

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وقال تاكلها إن الراهب البوذي التبتي سيقضي أياما قليلة في المدينة قبل أن يعود إلى دارامسالا.

يشار إلى أن الدالاي لاما يحافظ على جدول مفعم بالنشاط ، حيث كثيرا ما يسافر إلى الخارج لإلقاء محاضرات حول تعاليم البوذية ولفت الانتباه للحركة التبتية .

وتعتبر الصين الدالاي لاما انفصاليا ، وتتهمه بإثارة الاضطرابات في منطقة التبت ،التي يُمنع من السفر إليها.

وينفي الدالاي لاما أنه انفصالي ، ويدافع عن نهج "الطريق الوسط" الذي يؤيد المزيد من الحكم الذاتي للتبت وليس الاستقلال التام.

يشار إلى أن الدالاي لاما ،وهو واجهة المجتمع التبتي أمام العالم، قد حصل على جائزة نوبل للسلام عاوم 1989 لجهوده من أجل حل بعيد عن العنف للأزمة التبتية.

ويتمتع الدالاي لاما بتأثير كبير على المستوى الدولي وبين التبتيين داخل منطقة التبت وخارجها.