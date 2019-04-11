إصابة 8 سودانيين في انقلاب أتوبيس سياحي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 8 سودانيين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "أسوان - أبوسمبل" صباح اليوم الخميس.

تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوسمبل بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عددا من المواطنين السودانيين، بالكيلو 85 بطريق "أبوسمبل - أسوان" ووجود 8 مصابين.

وأصيب في الحادث كل من: "مريم يوسف بابكر 16 سنة، وشقيقتها ميمونة 11 سنة، وشقيقهما بدرالدين 16 سنة، وأحمد محمد الطيب 20 سنة، وسامية محمود الجابوتي 20 سنة، ورويدا الأمين جمال 45 سنة، ونور الشام المشرف 62 سنة، وإبرار حسن أحمد 14 سنة. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي.