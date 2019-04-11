تفريغ 5 آلاف طن حديد وتداول 33 سفينة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الخميس، بلغ 33 سفينة.

وأشارت في بيان اليوم الخميس، إلى أن ميناء شرق بورسعيد، شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن، حيث استقبل 6 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وأضافت أنه سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وهي السفينة PROGRESS التي ترفع علم هولندا ويبلغ طولها 119 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 5 آلاف طن حديد، كما سجل خروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.