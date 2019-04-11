الإنتخابات الإسرائيليّة / إحصاء 97 بالمائة من الأصوات يُظهر فوز ناتنياهو بولايةٍ جديدة وأغلبيّة في...

وكالات- أظهر إحصاء للأصوات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شق لنفسه طريقا واضحا للبقاء في السلطة اليوم، الأربعاء 10 أفريل 2019، إذ من المقرر أن تمنحه أحزاب اليمين المتطرف أغلبية برلمانية رغم المنافسة الشديدة بينه وبين خصمه الوسطي الرئيسي.

ومع فرز أكثر من 97 بالمئة من الأصوات، يبدو أن حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو سيحشد ما يكفي من الدعم للسيطرة على 65 من مقاعد الكنيست المكون من 120 مقعدا وسيقع الاختيار على رئيس الوزراء لرئاسة الحكومة الائتلافية المقبلة لولاية خامسة قياسية.

واعتُبر السباق الانتخابي المحتدم استفتاء على شخصية نتنياهو وسجله في مواجهة اتهامات بالفساد. ويواجه رئيس الوزراء احتمال إدانته في ثلاث قضايا للكسب غير المشروع لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وعلى الرغم من ذلك، حصد نتنياهو أربعة مقاعد إضافية مقارنة مع ائتلافه الحاكم المنتهية ولايته وذلك وفقا لكشف نشرته اللجنة المركزية للانتخابات للأحزاب التي حصلت على ما يكفي من الأصوات لدخول البرلمان.

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وقال نتنياهو (69 عاما) في كلمة وجهها لأنصاره المحتفلين في مقر ليكود في ساعة متأخرة من الليلة الماضية "إنها ليلة انتصار ضخم".

وردد الحشد هتاف "إنه ساحر" فيما أُطلقت الألعاب النارية وقبل نتنياهو زوجته سارة.

وأعلن حزب الأزرق والأبيض الجديد بزعمة بيني جانتس، خصم نتنياهو الرئيسي، تحقيق انتصار أصغر بشغل 35 مقعدا وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها ليكود. وما لم يعدل جانتس، وهو جنرال سابق يبلغ من العمر 59 عاما، عن تعهداته الانتخابية بالنأي عن نتنياهو وينضم إليه في ائتلاف واسع في المستقبل فإنه سيرأس فيما يبدو معارضة برلمانية من يسار الوسط.

وقال جانتس في خطاب مفتوح لأنصاره "قد تبدو السماء ملبدة بالغيوم... لكن لا يمكنها أن تحجب شمس الأمل الذي أحييناه لدى الشعب والمجتمع الإسرائيلي".