أفادت وزارة الداخلية المغربية بأن المصالح الأمنية فككت اليوم، الأربعاء 10 أفريل 2019، خلية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة تازة تتكون من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 33 و38 سنة .
وقالت في بلاغ اليوم إن زعيم الـخلية هو "مقاتل سابق في الساحتين السورية والعراقية" وإنه قضى عقوبة سجنية سنة 2015 بمقتضى قانون الإرهاب .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخليّة المغربيّة : تفكيك خليّةٍ لتنظيم "داعش" الإرهابي يتزّعمها مقاتل سابق في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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