اليوم.. التلفزيون الرسمي بالسودان يعلن عن بيان مهم

أعلن التلفزيون الرسمي بدولة السودان أن القوات المسلحة ستصدر بيانا مهما، بعد قليل، في وقت مبكر، اليوم الخميس، وذلك عقب

أنباء عن دخول ضباط من الجيش في أم درمان، وناشد تجمع نقابي السودانيين بتواجدالمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة.

وتشهد دولة السودان احتجاجات واسعة منذ ديسمبر الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وتصاعدت الأزمة، مطالبين بإسقاط النظام، وتشكيل حكومة انتقالية.