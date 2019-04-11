أعلن التلفزيون الرسمي بدولة السودان أن القوات المسلحة ستصدر بيانا مهما، بعد قليل، في وقت مبكر، اليوم الخميس، وذلك عقبأنباء عن دخول ضباط من الجيش في أم درمان، وناشد تجمع نقابي السودانيين بتواجد
وتشهد دولة السودان احتجاجات واسعة منذ ديسمبر الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وتصاعدت الأزمة، مطالبين بإسقاط النظام، وتشكيل حكومة انتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. التلفزيون الرسمي بالسودان يعلن عن بيان مهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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