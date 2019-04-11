اعتقال قيادات سودانية في الحزب الحاكم

أفادت مصادر باعتقال أعضاء المكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم. وأكدت ذات المصادر حدوث اعتقالات في صفوف قيادات حزب المؤتمر الحاكم، على رأسهم نائب رئيس الحزب أحمد هارون. وطالت الاعتقالات كلاً من النائب الأول السابق للبشير، علي عثمان محمد طه، ووزير الدفاع الأسبق، الفريق عبد الرحيم محمد حسين.

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