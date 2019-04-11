ترامب: الاتحاد الأوروبي "قاس للغاية" مع بريطانيا بشأن بريكست

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتحاد الأوروبي "قاس للغاية" مع بريطانيا، وذلك بعد ساعات من اتفاق بروكسل ولندن على تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وكتب ترامب عبر تويتر: "إنه أمر سيء للغاية أن يكون الاتحاد الأوروبي قاسياً للغاية مع المملكة المتحدة وبريكست".

كما اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بأنه "شريك تجاري وحشي مع الولايات المتحدة وأنه سوف يتغير".

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