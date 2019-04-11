إغلاق مطار الخرطوم الدولي في ظل تصاعد الاحتجاجات

أغلقت السلطات السودانية اليوم الخميس، مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران، في ظل ترقب لبيان مهم سيصدره الجيش السوداني.

وقالت مصادر مطلعة إن السلطات منعت الطائرات من الإقلاع أو الهبوط بشكل مؤقت لحين صدور بيان الجيش.

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