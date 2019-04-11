الجيش السوداني يعمم خطاباً لوحداته ويؤكد تسلم السلطة

أفادت مصادر سودانية بأن الجيش أصدر تعميما لكافة وحداته أكد فيه استلام السلطة والشروع في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد. وتواترت أنباء عن انقلاب عسكري دون أن تعرف هوية منفذيه.

وكانت مصادر قد أكدت أن ضباطاً من الجيش السوداني يسيطرون حالياً على مبنى التلفزيون والإذاعة الرسمي، مع ترقب الإعلان عن بيان مهم للجيش.

وانتشرت عناصر من الجيش في محيط القيادة العامة. وبثت الإذاعة الرسمية مارشات عسكرية كما قطع التلفزيون الرسمي برنامجه وبث أغاني وطنية.

وأضافت المصادر أن قوات من الدعم السريع انتشرت بكثافة في شوارع العاصمة السودانية الرئيسية, كما شوهدت هذه القوات تحيط بأماكن قريبة من تجمع اعتصام آلاف السودانيين المطالبين برحيل االنظام، كما انسحبت القوات الشرطية.