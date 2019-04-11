السودان.. اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من البشير

أفادت مصادر “العربية”، الخميس، عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب المصادر تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

وزير الدفاع السوداني السابق، الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين

إلى ذلك، أفيد عن إغلاق مطار الخرطوم أمام الملاحة الجوية.

من أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم(10 أبريل 2019- فرانس برس)

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد مصادر للعربية تنحي الرئيس السوداني عمر #البشير وتعيين قيادات جديدة على رأس السلطة في #السودان .

في المقابل، تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

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وكانت الإذاعة السودانية الرسمية أفادت صباح الخميس أن بياناً هاماً سيصدر عن القوات المسلحة، في حين أفادت أنباء عن احتمال حصول انقلاب عسكري في البلاد.

كما وردت أنباء عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.

المصدر:- العربية.نت