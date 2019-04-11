الجيش السوداني يعلن تشكيل مجلس انتقالي في البلاد

أعلن الجيش السوداني، الخميس، تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول، عوض بن عوف، بعد أن أكدت مصادر للعربية في وقت سابق تنحي الرئيس السوداني عمر #البشير .
في حين أفادت مصادر صحافية أن الرئيس السوداني بات تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أن تأكد انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم.
إلى ذلك، انتشرت قوات الجيش السوداني في محيط وزارة الدفاع. كما أفيد عن انتشار القوات الأمنية أمام مقر القصر الرئاسي، مانعة دخول أو خروج أي شخص.
يذكر أن هذا التطور المفاجئ أتى بعد شهور من الاحتجاجات على حكم الرئيس عمر حسن البشير، الذي يقود السودان (40 مليون نسمة) منذ 30 عاماً.
في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين كافة الشعب إلى الخروج والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكداً تمسكه بالتنحي الكامل للنظام، ومطالباً بحكومة انتقالية مدنية.
المصدر: – العربية.نت
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