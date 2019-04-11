كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر من أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش x

17:30 الداخلية المصري البورسعيدي x

17:30 الزمالك الاتحاد السكندري x

20:00 بيراميدز المقاولون العرب x

20:00 حرس الحدود الدوري الأوروبي 2018/2019 آرسنال - إنجلترا x

21:00 نابولي - إيطاليا فياريال - أسبانيا x

21:00 فالنسيا - أسبانيا Advertisements بنفيكا - البرتغال x

21:00 آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا سلافيا براغ - التشيك x

21:00 تشيلسي - إنجلترا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الإتفاق x

17:40 الفتح الباطن x

18:00 الشباب الحزم x

19:30 الرائد الرابطة التونسية المحترفة الأولى النادي الإفريقي x

16:00 النادي الصفاقسي

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