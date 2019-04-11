كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان" بيانا بشأن الأحداث والمستجدات الأخيرة التي حصلت في البلاد.

وجاء في بيان "قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان" التالي: شعبنا العظيم في هذه اللحظات، والبلاد تترقب البيان المزمع تلاوته من القوات المسلحة استجابة لملحمتكم البطولية التي سطرتموها طوال الأربعة الأشهر الماضية، نقول أننا على مفترق طرق؛ إما نصر كامل بقامة نضالاتكم العظيمة، أو محاولة بائسة لإعادة إنتاج النظام القديم".

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وأضاف البيان: "مطالب ثورتكم الباسلة هي تنحي البشير ونظامه، وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تعبر عن مكونات الثورة وتنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة غير منقوصة".

وتابع البيان: "إننا نطالبكم في هذه اللحظات المفصلية من تاريخنا بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة والخروج إلى الشوارع في مدن البلاد وقراها مستعصمين بها حتى تنفيذ مطالب إعلان الحرية والتغيير كاملة. إن محصلة نضالكم الباسل ليست قابلة للمساومة ولا للالتفاف حولها، وسلاحكم هو الشوارع التي لا تخون. فلنتواجد في الشوارع الآن حتى نقطع الطريق أمام أي حلول جزئية أو زائفة. كما نحثكم على عدم الإلتفات لأي شائعات، وعدم اعتماد أي أخبار أو نداءات لا تأتي عبر منصات قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي لا تقبل بديلاً عن تنحي النظام كاملاً وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن ثورتكم الباسلة".