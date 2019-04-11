كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سكاي نيوز": بيان الجيش السوداني تم تسجيله على أن يتم بثه بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر في القوات المسلحة السودانية، لقناة سكاي نيوز عربية، أن بيان الجيش السوداني تم تسجيله على أن يتم بثه بعد قليل.

وأكدت مصادر صحفية، أن الجيش السوداني قرر إقالة الرئيس البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن القوات المسلحة السودانية انشاء مجلس عسكري ليشرف على مرحلة انتقالية قد تبلغ عاماً واحدًا.

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وأفادت المصادر الصحفية السودانية بانتشار مكثف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل اعلام سودانية إن الجيش كثف انتشاره في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم، بعد أن كانت الإذاعة والتلفزة في السودان قد أوقفا بث البرامج الاعتيادية وأعلنا انتظار بث بيان من القوات المسلحة.

وبدأت الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز وتحولت إلى أكبر تحد للبشير، الذي تعهد مرارا، منذ بداية الأزمة باتخاذ خطوات إصلاحية.