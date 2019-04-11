كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يحذر الاتحاد الأوروبي بشأن عملية خروج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أسفه لما اعتبره معاملة قاسية للغاية تجاه المملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحذر الاتحاد الأوروبي من أن مثل هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.

وقال "ترامب"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "سيء للغاية أن الاتحاد الأوروبي صارم للغاية على المملكة المتحدة وعملية الخروج. الاتحاد الاوروبي. هو أيضًا شريك تجاري وحشي مع الولايات المتحدة، والتي سوف تتغير. في بعض الأحيان، يجب أن تترك الناس يتنفسون قبل أن يعود كل شيء ليعضوك!".

وشارك وزراء الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، في مجلس أوروبي خاص في بروكسل وقرروا منح المملكة المتحدة تمديد مرن لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 31 أكتوبر. لندن، في هذه الأثناء، تكون مضطرة لإجراء انتخابات الاتحاد الأوروبي في مايو إذا لم تغادر البلاد بحلول ذلك الوقت أو تنسحب دون اتفاق في 1 يونيو.

وقد صرح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، عقب الاجتماع، بأنه قد يتم إجراء تغييرات على الإعلان السياسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، لكنه أكد مرة أخرى أن اتفاق الانسحاب نفسه لم يكن لإعادة التفاوض.