كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر إعلامية تكشف سبب تأخر بيان الجيش السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر إعلامية لقناة روسيا اليوم، أن لا تزال الأنباء متضاربة حول التغيير في السودان، مع اختلاف التسريبات بتولي النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير، الفريق أول عوض بن عوف رئاسة المجلس العسكري.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن تأخير إذاعة البيان الذي أصدره الجيش السوداني فجر اليوم يعود إلى تحديد ردة فعل الشارع وقبول عوض بن عوف لدى الشعب السوداني، لاسيما أن مئات الآلاف خرجوا إلى الشارع.

وأفادت الوكالة بأن إطلاق اسم بن عوف كمرشح بديل للبشير هو بمثابة انقلاب داخل القصر، لأنه أحد المقربين من البشير.

وحسب مراقبين فإن تولي عوض بن عوف سيواجه برفض كبير من المعارضة التي حددت موقفها المطالب بتسليم السلطة لمجلس انتقالي ليس فيه رموز من النظام.

وأكدت مصادر صحفية، أن الجيش السوداني قرر إقالة الرئيس البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته.

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وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن القوات المسلحة السودانية انشاء مجلس عسكري ليشرف على مرحلة انتقالية قد تبلغ عاماً واحدًا.

وأفادت المصادر الصحفية السودانية بانتشار مكثف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل اعلام سودانية إن الجيش كثف انتشاره في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم، بعد أن كانت الإذاعة والتلفزة في

السودان قد أوقفا بث البرامج الاعتيادية وأعلنا انتظار بث بيان من القوات المسلحة.

وبدأت الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز وتحولت إلى أكبر تحد للبشير، الذي تعهد مرارا، منذ بداية الأزمة باتخاذ خطوات إصلاحية.