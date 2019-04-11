كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الباكستاني يعرض موقع القصف الهندي في بالاكوت للدبلوماسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الجيش الباكستاني مجموعة من الصحفيين الدوليين، معظمهم من الهند، ودبلوماسيون من بينهم ملحقون دفاعيون من 26 دولة لزيارة الموقع الذي ادعت الهند أنها أسقطت قنابل عليه في 26 فبراير لتدمير البنية التحتية الإرهابية المزعومة بعد الهجوم الإرهابي في 14 فبراير في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

أطلع اللواء عاصف غفور، المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الوفد على أحداث يوم هجوم بالاكوت، نافيًا المزاعم الهندية المزيفة المتكررة بحقائق واقعية.

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وقال "غفور": "تم إطلاع الزوار على فجوات قنابل لمحاولات الضربة الجوية الهندية في الأماكن المفتوحة الجرداء دون خسائر في الأرواح البشرية أو البنية التحتية. زارت المجموعة أيضًا مدرسة قريبة زعمت الهند أنها قامت بضرب وقتل عشرات من الإرهابيين فيها".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الباكستاني: "يجب على الهند بدلًا من متابعة ادعاءات كاذبة قبول الواقع، وأن تظل دولة مسؤولة عن السلام في المنطقة، وخاصة أن ننظر إلى الداخل لتحديد أسباب الخروج عن الوضع داخل جامو المحتلة وكشمير الهندية".

وأفاد مراسل شبكة "بي بي سي"، عثمان زاهد، أن السلطات الباكستانية أظهرت للزوار حفرة متوسطة الحجم، قال الجيش، إنها صنعتها قنبلة في سلاح الجو الهندي.