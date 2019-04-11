كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل إعلام سودانية: اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام سودانية، ب اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

وقالت مصادر صحفية سودانية للميادين، إن الجيش السوداني يقرر إقالة الرئيس البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن القوات المسلحة السودانية انشاء مجلس عسكري ليشرف على مرحلة انتقالية قد تبلغ عاماً واحداً، مشيرة إلى أن ما حصل في السودان اليوم هو انقلاب عسكري على البشير.

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وأفادت المصادر الصحفية السودانية بانتشار مكثف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم.

وقالت صحيفة "سودان تريبون" أن الجيش السوداني فرض سيطرته على التلفزيون السوداني.

وقالت وسائل اعلام سودانية إن الجيش كثف انتشاره في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم، بعد أن كانت الإذاعة والتلفزة في السودان قد أوقفا بث البرامج الاعتيادية وأعلنا انتظار بث بيان من القوات المسلحة.