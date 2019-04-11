تعلم العكسرية في مصر.. 8 معلومات عن "بن عوف" رئيس المجلس الانتقالي بالسودان

أعلن الجيش السوداني أعلن تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض بن عوف، خلفا للرئيس السوداني عمر البشير الذي تواردت أنباء عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.



فمن هو الفريق أول عوض بن عوف؟

1- ولد في خمسينيات القرن الماضي بقرية "قري" بالسودان.

2- تعلم العسكرية في مصر، وتخرج في الدفعة 23 مدفعية، وعمل معلما بكلية القادة والأركان.

3- عمل مديرا للاستخبارات اسودانية، ولعب دورا في تحسين العلاقات مع أريتريا.

4- تقاعد عام 2010 وعين قنصلا عاما للسودان في مصر، ثم سفيرا لبلاده في عمان.

5- عينه البشير في 2015، وزيرا للدفاع، وخلال تواجده في السلطة شهد تسليح الجيش السوداني تطورا نوعيا.

6- يرى أن مشاركة القوات المسلحة السودانية في اليمن واجب والتزام أخلاقي.

7- يؤكد على أهمية العلاقة مع مصر ويشيد بدورها في دعم استقرار السودان.

8- في فبراير الماضي، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبا أول له ووزيرا للدفاع.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن الجيش كثف انتشاره في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم، بعد أن كانت الإذاعة والتلفزة في

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السودان قد أوقفا بث البرامج الاعتيادية وأعلنا انتظار بث بيان من القوات المسلحة.

وبدأت الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز وتحولت إلى أكبر تحد للبشير، الذي تعهد مرارا، منذ بداية الأزمة باتخاذ خطوات إصلاحية.