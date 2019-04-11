كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منع طائرة البشير من مغادرة الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة الحدث، في خبر عاجل لها، بمنع طائرة الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة الخرطوم أمس الأربعاء.

واعلنت مصادر، أنه تم وضع الرئيس السوداني عمر البشير تحت الإقامة الجبرية.

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة، الخميس، أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر "بيانًا هامًّا بعد قليل"، في وقت يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم للمطالبة بتنحّي الرئيس عمر البشير- بحسب سكاي نيوز.

وأكدت مصادر صحفية، أن الجيش السوداني قرر إقالة الرئيس البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته.

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وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن القوات المسلحة السودانية انشاء مجلس عسكري ليشرف على مرحلة انتقالية قد تبلغ عاماً واحداً،

وأفادت المصادر الصحفية السودانية بانتشار مكثف للجيش السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل اعلام سودانية إن الجيش كثف انتشاره في محيط هيئة الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم، بعد أن كانت الإذاعة والتلفزة في السودان قد أوقفا بث البرامج الاعتيادية وأعلنا انتظار بث بيان من القوات المسلحة.

وبدأت الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز وتحولت إلى أكبر تحد للبشير، الذي تعهد مرارا، منذ بداية الأزمة باتخاذ خطوات إصلاحية.