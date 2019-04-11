عبد المجيد النجار: الالتفاف على الثورات نكسة ظرفية -حوار

هو واحد من من منظري حركة النهضة بتونس، ساهم في صياغة الدستور بعد ثورة الياسمين، يعتبر أن تجربة الإسلاميين تحمل مبادئ كبيرة إسلامية تهم قضايا المجتمع والاقتصاد والثقافة، لكنها مبادئ مازالت تحتاج إلى التفصيل، وإلى أن تصبح مشاريع ذات بعد عملي تناسب تفاصيل الواقع الذي نعيشه.

الدكتور عبد المجيد النجار، قال إن إغلاق القوس العربي غير ممكن لأن هذا أمر يخالف منطق التاريخ، والشباب الجديد لا يمكن أن يقبل ما كان سائدا من القمع والاستبداد والتسلط، لذلك فهو يعتقد أن النكسة التي أصابت بعض البلاد العربية بعد الربيع العربي، هي نكسة ظرفية، وفي بضع سنين سيقع استئناف حياة سياسية جديدة تطالب بالحرية والديمقراطية وبالمشاركة الشعبية.

ما هو موقفك من الانتقادات التي توجه إلى التراث الإسلامي، والتي تقول إنه لم يستطع مواكبة تحديات العصر؟

على العكس من ذلك، تراثنا غني وثري جدا، لأنه غطى كل مجالات الحياة المادية والمعنوية، وهو تراث أجيال بعد أجيال، وله خصوصيات يختص بها دون غيره من، فلا بد لنا أن ننطلق في فهمه وفي الانتفاع به من هذه الخصوصيات. مع الأسف، نجد في النظر إلى التراث تطرفين ذات اليمين وذات الشمال. البعض يريد أن يلغي هذا التراث، ولا يطرحه للاستفادة وللنظر مطلقا، على اعتبار أنه لم يعد ذا فائدة، والبعض الآخر يقدسه ويريد أن يستنسخه كما هو، والمنهج الصحيح هو المنهج الوسط، وأن ننظر في هذا التراث ونبسطه أمام أنظارنا، ونتمعن فيه وننظر إليه بنظرة نقدية، فنأخذ ما كان صالحا لمشاكلنا ولقضايانا الراهنة، ونترك ما هو غير ذلك لزمن آخر قد يصبح فيه نافعا، فهذه الطريقة هي الطريقة المثلى في ما نقدمه للاستفادة من التراث الإسلامي.

لكن، ألا ترى معي أن عجلة النظر والاجتهاد قد توقفت وتجمدت عند المسلمين؟

ذلك صحيح فمنذ منذ زمن طويل توقف الابتكار والاجتهاد لدى المسلمين، لكن منذ عقود بدأت عجلة النظر والاجتهاد تتحرك من جديد، وهنا تكمن أهمية التراث في هذه الحركة الجديدة، التي تتصل مباشرة بنصوص الدين، لكنها تستنير بأفهام السابقين على سبيل الاستئناس والاستفادة، لا على سبيل الإلزام.

الإلزام لا يكون في المضامين التراثية، لأن هذه أفهام بشر زمان ومكان معينين، فهي تفسيرات إنسانية تتغير من زمن إلى آخر. نحن نقرأ هذه الأفهام التي في التراث لنتخير منها، لكن، من الناحية المنهجية، نحن ملزمون بأن نعود إلى هذا التراث وننظر فيه لأنه تجارب مرت عبر أزمان متعاقبة لا شك أن فيها فائدة. منهجيا، هي ملزمة، لكنها ليست كذلك مضمونا.

وفقا لهذا الرأي الذي تبسطه، ألا تعتقد أن العلماء في مجامعهم الفقهية عندهم القدرة الكافية على تناول قضايا التراث بجرأة، ونحن نرى أن واقعنا المعاصر يعج بمجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية التي لا نجد لها حلا؟

النظرة الموضوعية إلى التراث تكاد تكون هي النظرة الأضعف، وتستأثر النظرة المفرطة، لذلك، ينبغي أن يربى أجيال الباحثين عن التعامل الموضوعي مع تراثنا الذي يبسط للنظر، ويقع الاجتهاد فيه وتصنيفه وترتيبه ونقده وتمحيصه للاستفادة مما يمكن أن يستفاد منه، وهو كبير وكثير. هذا مما ينبغي أن يسود في الجامعات وفي معاهد التعليم، خاصة معاهد وكليات العلوم الشرعية، وهو مما ينبغي أن يكون.

يرى البعض أن العلماء داخل مجامعهم يواجهون موانع سياسية عفى عليها الزمان، وفكرية تحول دون تعبيرهم عن آراء اجتهادية تلامس قضايا العصر بكل جرأة؟

القضايا متشعبة، والتراث ثري جدا، وهناك بعض المواضيع التي تكون فيها حساسية يقع النظر فيها حسب واقعنا وما تحدثه وتنتهي إليه من مآلات، لكن المسائل الفقهية أوسع من هذا بكثير. هناك مجالات كثيرة جدا، في الاقتصاد وفي الثقافة وفي المجتمع، ليست فيها حساسية أو حرج، وعلينا أن نقتحمها، ونرجئ حساسية المسائل غير المنتجة التي نؤجلها، ونعمل على التقدم فيها بشيء من التلطف.

من القضايا التي تشهد تفاعلا المناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإعادة النظر في التعصيب، هل يمكن أن نجتهد في هذه القضايا ونعيد النظر في النصوص الشرعية التي تؤصلها دينيا؟

ينبغي علينا أن نفرق في هذه النصوص بين أمرين، ما هو قطعي وثابت وليس فيه مجال للتأويل وللأفهام المتعددة، فهي نصوص لا يمكن أن نتجاوزها، ولا بد أن نأخذ بها ونطبقها، وما فيه سعة ظنية تتعدد فيه الأفهام والاجتهادات، حيث يمكن أن نرجح فهما على آخر، ووجهة نظر على أخرى، باعتبار ما تحقق من المصلحة في ظروف مجتمعنا التي نعيشها، أما أن نأتي إلى شيء قطعي ونجتهد فيه أو نلغيه، فهذا ينتهي بنا في نهاية الأمر إلى هدم الدين كله، وذلك لا يجوز.

ما هو تقييمك لمؤسسة العلماء في العالم الإسلامي؟

هناك حركية لا بأس بها واجتهادات في قضايا كثيرة جدا في مسائل اقتصادية ومجتمعية تنتج وتفيد، لكن، لا بد من تسريع هذه الوتيرة الاجتهادية والانفتاحية، حتى نستطيع أن نعالج مشاكلنا الكثيرة المتشعبة بعلاج لا يتصادم مع نصوص الدين القطعية.

ما هي المرتكزات العلمية التي يمكن العلماء الاعتماد عليها لفهم الواقع؟

لا يمكن أن يكون المرء فقيها في أحكام الشريعة وحدها، هذا أمر أساسي وضروري، لكنه غير كاف. لا بد أن يكون الفقيه عالما بالمجال الذي يختص فيه في فقهه، إذا كان يتناول قضايا الاقتصاد الإسلامي، ينبغي أن يكون عارفا بمجريات الاقتصاد العالمي العادي.

إذا كان الفقيه يعالج قضايا مجتمعية، لا بد أن يكون على علم بفقه الواقع في هذا المجال. إذن، هناك شرطان أساسيان؛ التفقه في الدين بعقلية اجتهادية مقاصدية، والتفقه في الواقع ومشاكل الواقع، خاصة أن هذا الواقع الذي نعيشه متشعب ومتشابك على قدر كبير من التشعب، فلا بد من التفقه فيه حتى تؤتي التطبيقات أكلها وثمرتها.

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كيف تنظر إلى علاقة عالم الدين بالسياسة وبالقائمين على الحكم؟

السياسة جزء من مجالات الدين، فالدين له رأي في السياسة، وإن يكن هذا الرأي الديني هو رأي في العموميات وفي المبادئ الكلية، والتفصيلات الجزئية تركت للاجتهادات، حسب تغير الزمان والمكان، لكن، ينبغي أن يطور هذا الفقه السياسي لأنه كان فقها ضعيفا، والآن نحن بحاجة إلى أن نطوره، ونوسع النظر فيه إلى المشاكل المستجدة، حتى يكون لنا فقه سياسي متطور وعصري يعالج القضايا السياسية، وبالتالي، يكون للفقيه رأي في هذه الأمور السياسية، ويتدخل برأيه، ولمَ لا تكون علاقته بها علاقة علمية وتأصيلية.

كيف تقيمون تجربة ممارسة الحكم من لدن الإسلاميين في تونس ومصر والمغرب؟

ينبغي أن نضعها في إطارها الزمني، فالإسلام لم يطبق طيلة قرون، وهذه التجربة هي جديدة، وينبغي أن توضع في إطارها، وهؤلاء الذين يحملون الفكرة الإسلامية هم من أبناء المجتمع، ودرسوا العلوم الحديثة في مدارسه، لذلك، ينبغي أن يمضوا في الحكم بشيء من التؤدة والتريث، والاستعداد بالمشاريع العملية في مثل هذه المجالات شيئا فشيئا. فهي تجربة موفقة على كل حال، فأحيانا تنجح وأحيانا تفشل، فنجد نتوءات في العالم الإسلامي، هناك أنظمة للحكم نجحت، وأخرى لم تنجح، والتجارب السياسية هكذا، فحتى الذين لا ينتسبون إلى التجربة الإسلامية عندما أخذوا الحكم أول مرة بعد الاستقلال، كانوا يعيشون في هذا الخضم، نجحوا في مجالات وفشلوا في أخرى. التجربة والمحك الواقعي هما اللذان يفرزان النجاح وتعديل الأخطاء شيئا فشيئا.

ألا ترى أن تجربة الإسلاميين في الحكم فشلت في بعض الدول؟

نعم، هذا وارد جدا، إذا لم يأخذوا بالأسباب وبالفقه الشرعي المتطور الذي يراعي الواقع، ولم يقتبسوا ويستفيدوا من العلوم السياسية الإنسانية الحديثة، التي تحمل في ثناياها أشياء مهمة يمكن أن يستفيدوا منها. إذا دخلوا بالنظريات العامة دون تفصيل وفقه التنزيل، قد لا ينجحون، لذلك، وجب الاستعداد العلمي على وجه الخصوص.

مازال الخلاف مع الآخر وغياب الحوار يطرحان تحديات داخل المجتمعات الإسلامية؟ كيف ينبغي التعامل مع المخالفين؟

الحوار له قواعده وأسسه، وأول أسسه أن تعترف برأي غيرك الذي يخالفك، وتعترف بحقه في إبداء رأيه، ثم القاعدة الثانية أن تتفهم الرأي المخالف. كثيرا ما تحدث مشاكل كثيرة جراء عدم التفهم والتبين، فلو فهمت رأي المخالف لك فهما صحيحا، لوجدت نفسك قريبا منه. كما أن هناك آدابا ومنهجية للحوار مع الآخر، إذا ما وقع الالتزام بها ونبذ التعصب والتكبر، فإنه ساعتها يمكن أن يسير الحوار سيرا طبيعيا، كما تحاور أسلافنا في كثير من القضايا، وتكونت عشرات الفرق كانت تتحاور في إطار واحد هو إطار الإسلام.

كيف تقيمون التجربة السياسية والعلمية والفكرية بالمغرب؟

لا ننسى أن المغرب له قدم راسخ في العلوم الدينية، ورثها أجيال عن أجيال، وأن هذه الأسس والبنية الدينية لم تضرب كما وقع في بلاد أخرى، لذلك، هناك رصيد علمي ثري جدا بالمغرب من العلم والعلماء، فوجد هؤلاء أنفسهم في واقع يستطيعون أن يتطوروا فيه ويواكبوا الأحداث، ولهذا نجد تعاطي العلماء المغاربة من الأحداث، وحتى مع السياسة، مقبولا جدا، على الرغم مما يحدث بين الحين والآخر من مشاحنات، لكن، في بلاد أخرى، نجد الباب مسدودا والتوتر سيد الموقف، وهذا لا نجده في المغرب، لأنه حافظ على البنية العلمية والتعليمية الدينية طيلة قرون، ولم يقع إهدارها ولا ضربها ولا طمسها، وهذا يحسب للمغرب.

كيف تقيمون التجربة السياسية في تونس بعد ثورة الياسمين؟

نحن نسميها الاستثناء التونسي في ما يتعلق بالربيع العربي، فكل الدول التي وقعت فيها ثورات عربية، مع الأسف، حدثت فيها مشاكل ومآسٍ كثيرة جدا، إلا تونس التي تعايشت مع المشاكل، واستطاع الفرقاء فيها أن يجدوا حلولا في ما بينهم بالحوار وبالتوافق. وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها، فهي تجربة ننتظر أن تحظى بنجاح معتبر، وهي في الطريق الصحيح، مع وجود صعوبات في السير نحو الأهداف.

هل أنت ممن يقولون إن قوس الربيع العربي أُغلق بعد فشل مجموعة من الثورات أو بعد الالتفاف على الإصلاحات؟

هذا أمر يخالف منطق التاريخ الذي يسير إلى الأمام، والشباب الجديد لا يمكن أن يقبل ما كان سائدا من القمع والاستبداد والتسلط، فهذا أمر أصبح غير مقبول في عالمنا اليوم، لذلك، فإن النكسة التي أصابت بعض البلاد العربية بعد الربيع العربي، هي نكسة ظرفية، وفي بضع سنين سيقع استئناف حياة سياسية جديدة تطالب بالحرية والديمقراطية وبالمشاركة الشعبية. لم يعد الناس يقبلون بما كان سابقا، وذلك من سيرورة التاريخ.6

رئيس المركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية، عضو لجنة صياغة الدستور بتونس

ما هو تقييمك لتجربة الحركات الإسلامية التي أقحمت بعض علمائها ومفكريها في غمار السياسة؟ هل تعتقد أن تجربتهم أضافت شيئا جديدا أم إنها فشلت في ذلك؟

من المفروض أن تضيف إذا ما وقع الاستعداد لها وفق فقه سياسي وشرعي جديد ومتجدد يمكن أن يفيد. عندنا مبادئ كبيرة إسلامية تهم قضايا المجتمع والاقتصاد والثقافة، لكنها مبادئ عليا تحتاج إلى التفصيل، وإلى أن تصبح مشاريع ذات بعد عملي تطابق وتناسب تفاصيل الواقع الذي نعيشه. هذه الفجوة بين المبادئ والواقع هي محل اجتهاد كبير جدا، ينبغي أن يقوم به المختصون في هذا الشأن، الذين يجمعون بين الفقهين، وأن يشاركوا في هذا المجال، وربما يكون لهم إضافات مهمة. وعلى كل حال، نحن نرى أن قضايا الاقتصاد الإسلامي فيها تقدم كبير في هذا الشأن، فهو يكتسح العالم، ويأخذ به حتى غير المسلمين، لما فيه من آراء ومن قواعد ومن مبادئ مستخلصة من الدين، لكنها تنقذ الإنسانية من الكثير من العوائق والمشاكل التي تعيشها الآن. ويقاس عليه ما نشهده من حركية أيضا في الفقه الاجتماعي، وغير ذلك. كل ما تحتاج إليه هذه الحركات الإسلامية هو الاجتهاد في تنزيل وتفصيل المبادئ الكلية العامة إلى برامج واقعية.