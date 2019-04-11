رحيل الفنان المحبوب محمود الجندي عن عمر 74 عامًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رحل الممثل والفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز الـ74 عامًا، صباح اليوم الخميس في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وأصيب الجندي بأزمة صحية في الأسابيع الماضية، وقد مكث في المشفى للخضوع إلى العلاج مدة 10 أيام قبل وفاته.

وقد ولد الجندي في العام 1945 بمحافظة البحيرة في دلتا مصر، ورغم أنه التحق بمدرسة الصنايع قسم النسيج لكن شغفه بالفن دفعه للانتساب إلى المعهد العالي للسينما.

وبدأ الجندي مشواره الفني بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية والمسرحيات إلى أن وقف في 1979 أمام فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" وبعدها كانت انطلاقته الكبيرة في عالم الفن بمسلسل "دموع في عيون وقحة" عام 1980 بالاشتراك مع عادل إمام.

وأحد أدواره القوية كان في العام 1983 مع مسلسل "الشهد والدموع" الذي كان من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وقدّم فيه الجندي دوري الأب والابن. وبعدها قدم الجندي عشرات الأفلام منها "التوت والنبوت" و"ناجي العلي" و"حكايات الغريب" و"المرشد" و"اللعب مع الكبار" و"واحد من الناس".

Advertisements

أما في مجال الدراما التلفزيونية فقدم مسلسلات "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"رحلة السيد أبو العلا البشري" و"عصفور النار" و"حلم الجنوبي" و"حديث الصباح والمساء" و"الشارع الجديد" و"زيزينيا" و"التوأم" و"رمضان كريم" و"ظل الرئيس".

أما في عالم المسرح قدّم مسرحية "البرنسيسة" و"علشان خاطر عيونك" و"عائلة الفك المفترس" و"باللو"، وآخر عمل قدمه على المسرح "اضحك لما تموت" من تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد. كما و يذكر أن الفنان محمود الجندي كان يصوّر خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتي"، بالاشتراك مع ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.