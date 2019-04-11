عرابة: اقتحام منزل واعتقال شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت الشرطة منزل رزق عنتر في مدينة عرابة واعتقلت نجله نضال بعد أن فتشت المنزل ولم تعثر على شيء فجر اليوم، الخميس.
وبحسب المعلومات المتوفرة من العائلة فإن قوات من الشرطة ووحداتها الخاصة اقتحمت البيت من دون سابق إنذار ما دب الرعب والخوف في قلوب الأطفال خصوصا، حيث قلبوا محتويات البيت رأسا على عقب بذريعة التفتيش.
وقال أحد أفراد العائلة إنه "بعد أن انتهوا من التفتيش دون أن يعثروا على شيء اعتقلوا أحد أفراد العائلة، نضال، للتحقيق معه وسط غضب عارم من قبل الأهالي حول كيفية اقتحام البيت والعبث بممتلكاته".
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