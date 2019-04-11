الوزير أرئيل يتقدم اقتحامات عشرات المستوطنين للأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، صباح اليوم الخميس، اقتحامات مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع الإعلان عن نتائج انتخابات الكنيست، فيما وفرت شرطة الاحتلال الحراسة للمقتحمين، وواصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، فإن الوزير أرئيل اقتحم برفقة عشرات من المستوطنين، ساحات الأقصى على مجموعات متتالية وتجولوا في ساحات الحرم بدء من دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاء بخروجهم عبر باب السلسلة.

وتقلت مجموعات المستوطنين شروحات عن "الهيكل" من قبل مرشدين يهود ومن قبل أرئيل أيضا، فيما حاول بعضهم تأدية طقوس تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة".

إلى ذلك، تواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث نصبت الحواجز على الطرقات المؤدية لأبواب الحرم، حيث احتجزت بعض بطاقة الهوية للفلسطينيين عند الأبواب، لحين خروجهم منه، وبعضهم منعتهم من دخول ساحت المسجد.