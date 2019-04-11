شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعترض على بيان أوروبي حول ليبيا في بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اعترضت فرنسا على هامش القمة الأوروبية التي جرت الليلة الماضية في بروكسل على إصدار بيان أوروبي يطالب الجيش الليبي بوقف الهجوم الحالي على طرابلس.

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وقالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا منعت بيان الاتحاد الأوروبي الذي دعا الجيش الليبي إلى وقف الهجوم.

وكان مشروع البيان قال إن “الهجوم العسكري الذي شنه حفتر على طرابلس يعرض للخطر السكان المدنيين ويعطل العملية السياسية ويخاطر بمزيد من التصعيد مع عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة ككل”.

ولم تصدر تعليقات من أي طرف أوروبي حتى الآن حول هذا التطور.