الشيوخ الأميركي يصدق على تعيين أبي زيد سفيراً بالسعودية

صدق مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيراً لدى السعودية، ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل أكثر من عامين.
وجاء التصويت بأغلبية 92 مقابل 7 لصالح الجنرال المتقاعد الذي تولى القيادة المركزية الأميركية خلال حرب العراق.
والولايات المتحدة ليس لها سفير في السعودية منذ كانون الثاني 2017، أي على مدى 27 شهراً، وهي الفترة التي تعقدت فيها العلاقات بين واشنطن والرياض على نحو متزايد بسبب قضايا منها مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.
وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست.
ودعا كثيرون في واشنطن إلى اتخاذ موقف أشد صرامة ضد السعودية بشأن قضايا مثل السجن والتعذيب لناشطات حقوقيات ومعارضين آخرين، بالإضافة إلى قتل مدنيين بطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في تشرين الثاني 2018.
ورغم الانتقادات الشديدة للسعودية من أقرانه الجمهوريين، وكذلك الديمقراطيين، أحجم ترامب عن ممارسة الكثير من الضغوط على السعودية.
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