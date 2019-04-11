إغلاق مطار الخرطوم في انتظار بيان مهم للجيش السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مطار الخرطوم الدولي
أغلقت السلطات السودانية، الخميس، مطار الخرطوم الدولي أمام الملاحة الجوية، في وقت يستعد فيه الجيش السوداني لإصدار بيان مهم، وسط أنباء عن وضع الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية، واعتقال نائبيه السابقين بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه.
وفيما يشهد الشارع السوداني مظاهر احتفالية للإطاحة بالبشير، لا سيما بين حشود المعتصمين أمام قيادة المؤسسة العسكرية، أفاد مراسل "العين الإخبارية" بأنه تم أيضا اعتقال قيادات عسكرية وسياسية، منهم رئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقاً إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً.
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