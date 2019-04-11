انت الان تتابع الحرس الثوري: إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في أول تعليق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف قوات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه سيتبع استراتيجية الرد بالمثل على أي اعتداء، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن إيران. وأضاف بيان رسمي للحرس الثوري، اليوم الأربعاء، أنه "إذا لزم الأمر سنجبر العدو على الندم وسنلقنه درسا لن ينساه.. سنتبع استراتيجية الرد بالمثل على أي اعتداء ولن ندخر جهدا في الدفاع عن إيران". وتعد تلك هي المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة جيش دولة أخرى بهذه الطريقة، وتصفه بانه منظمة إرهابية.

ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن الولايات المتحدة هي "زعيمة الإرهاب العالمي".تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ أن أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.واتخذت الحكومة الإيرانية إجراءات انتقامية ردا على الخطوة الأمريكية، وأعلنت طهران القيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية