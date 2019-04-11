انت الان تتابع نتنياهو ينتصر في انتخابات الكنيست.. نجا من السجن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي، تشير إلى تقدم حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واقترابه من تشكيل الحكومة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

في التاسعة من مساء أمس الثلاثاء، أغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الأراضي المحتلة أبوابها أمام الناخبين الإسرائيليين، الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الكنيست، وبعد فرز 97% من الأصوات، يبدو أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، صار أقرب لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، على الرغم من حصول حزبه، الليكود، على 35 مقعدا بالتساوي مع تحالف "أزرق وأبيض" بقيادة بيني جانتس رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، في الانتخابات العامة رقم 21 في تاريخ البلاد، التي وصفها البعض بأنها الأكثر سخونة.

الفائزون وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن السبب في تشكيل نتنياهو للحكومة الإسرائيلية المقبلة رغم تساوي عدد المقاعد التي حصدها حزبه وحزب منافسه جانتس، يرجع إلى أن كتلة الأحزاب اليمينية حصدت مقاعد أكثر من نظيراتها اليسارية. فبعد فرز أكثر من 4 ملايين صوت بحلول الثامنة من صباح اليوم، حصد حزب "الليكود"

الفائزون

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن السبب في تشكيل نتنياهو للحكومة الإسرائيلية المقبلة رغم تساوي عدد المقاعد التي حصدها حزبه وحزب منافسه جانتس، يرجع إلى أن كتلة الأحزاب اليمينية حصدت مقاعد أكثر من نظيراتها اليسارية.

فبعد فرز أكثر من 4 ملايين صوت بحلول الثامنة من صباح اليوم، حصد حزب "الليكود" 26.27% من الأصوات، بما يعادل 35 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، وهي أفضل نتيجة حققها الحزب منذ انتخابات 2003، عندما حصد 38 تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، كما أنها الأفضل للحزب تحت قيادة نتنياهو.

ونجحت خمسة أحزاب يمينية ودينية متشددة أخرى في الحصول على نحو 32 مقعدًا مجتمعة، وهو ما يمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية ائتلافية بإجمالي 67 مقعدًا.

وفي الوقت نفسه، فاز منافس "الليكود" الرئيسي في الانتخابات، وهو تحالف "الأزرق والأبيض" بزعامة جانتس ويائير لبيد، بنسبة 25.94% من الأصوات، والتي ستمنحهم أيضًا 35 مقعدًا، حيث يفصل بين الحزبين 14 ألف صوت فقط.

وحظيت أربعة أحزاب يسارية وعربية على 20 مقعدًا فقط، مما يضعهم في المعارضة مع "الأزرق والأبيض".

ويأتي في المركزين الثالث حزب "شاس" بنسبة 6.10% و8 مقاعد، والمركز الرابع وحزب "يهودية التوراة" اليميني بنسبة 5.90% و8 مقاعد أيضا، وكلاهما من الأحزاب اليمينية.

في المركز الخامس حل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير المعروف باسم "حداش - تعال" ويسيطر عليه العرب بنسبة 4.61% وحصد ستة مقاعد.

انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يواجه جانتس وتهم الفساد

وفي أسوأ أداء للحزب في تاريخه البالغ 71 عامًا، احتل حزب "العمل" اليساري المركز السادس، بحصوله على 4.46% من الأصوات بإجمالي ستة مقاعد.

وبخمسة مقاعد لكل منهما حصد حزب إسرائيل بيتنا على 4.15% من الأصوات، وتحالف "اتحاد الأحزاب اليمينية" على 3.66% من الأصوات.

الخاسرون

وفي الوقت نفسه، حصلت كل من أحزاب "ميرتس" بنسبة 3.64%، و"كولانو" بنسبة 3.56%، وتحالف "التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة" بنسبة 3.45%، على أربعة مقاعد لكل منهما.

Advertisements

وفي تطور مفاجئ، فشل حزب اليمين الجديد، بقيادة نفتالي بينيت وإيليت شاكيد، في تجاوز العتبة الانتخابية البالغ 3.25% من الأصوات، وحصل على 3.14%، ولم يتمكن من الحصول على تمثيل في الكنيست.

المفاجأة الأخرى كانت سقوط حزب "زيهوت" بقيادة موشيه فيجلين، الذي كان من المتوقع أن يكون الحصان الأسود في الانتخابات، حيث توقعت استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة، حصوله على ما يصل إلى 6-8 مقاعد، لكن الحزب اليميني المتطرف حصل على تأييد 2.53% من الناخبين، دون أية مقاعد.

في الوقت نفسه فشل حزب "جيشير" برئاسة السياسية أورلي ليفي في دخول الكنيست بعد أن حصد 1.75% من الأصوات.

6 سيناريوهات في انتخابات الكنيست.. من يُشكل الحكومة؟

وأكدت الصحيفة العبرية أن هذه النتائج ليست نهائية، حيث لم يتم فرز عشرات الآلاف من الأصوات بعد، وقال مسؤول في لجنة الانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 67.8%، مقارنة بنسبة المشاركة في عام 2015 والتي بلغت 71.8%.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

ففي البداية، ستقدم جميع الأحزاب التي نجحت في دخول الكنيست، توصياتها بمرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، ويمكن للأحزاب التوصية برئيسها أو أي من رؤساء الأحزاب الممثلة في الكنيست.

وبناءً على هذه التوصيات، يتخذ الرئيس بعد ذلك القرار الرئيسي بشأن أي حزب يحصل على المحاولة الأولى في تشكيل ائتلاف حاكم.

وتقول "هآرتس" إنه لا يجب أن يكون هذا الحزب هو الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد، ولكن الحزب الذي يحظى بأكثر عدد من التوصيات، وهو في هذه الحالة سيكون نتنياهو، بالنظر إلى فوز عدد كبير من الأحزاب اليمينية.

ما الخطوات الأخيرة لتشكيل الحكومة؟

لا يمكن للمرشح الذي سيختاره الرئيس لتشكيل الحكومة، "نتنياهو"، تولي منصب رئيس الوزراء رسميا، إلا بعد تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بموافقة الكنيست.

ومن المقرر أن يُمنح "نتنياهو" مهلة لمدة 42 يوما كحد أقصى لتشكيل ائتلاف، 28 يومًا أساسية، بالإضافة إلى التمديد لمدة 14 يومًا يُسمح للرئيس بمنحه.

انتخابات إسرائيل.. نتنياهو يواجه جانتس وتهم الفساد

وإذا فشل "نتنياهو" في تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب الممثلة في الكنيست بما لا يقل عن 61 نائبا خلال هذه المدة، يمكن للرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل ائتلاف حكومي.

السيناريو الأصعب

وتأتي هذه النتائج متقاربة مع ما أشارت إليه استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، التي كان الفارق فيها بين حزب "الليكود"، وتحالف "الأزرق والأبيض" متقاربا، وتوقعت حصول كتلة الأحزاب اليمينية والدينية بالأغلبية في الكنيست.

وهو الأمر الذي لن يكون جيدا بالنسبة لرئيس الوزراء، لأن ذلك يعني أن نتنياهو سيكون مجبرا على عقد اتفاق منفصل مع كل حزب من الأحزاب الأخرى في حكومته الائتلافية، والتي سيكون لكل منها طلباتها وتوجهاتها الخاصة.