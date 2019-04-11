أخبار السودان.. اعتقال بكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير

أفادت مصادر صحافية، أنه تم اعتقال النائب الأول السابق للبشير بكري حسن صالح.

ومن ناحية أخري أشارت مصادر إلى تشكيل مجلس انتقالي برئاسة الفريق أول عوض ابن عوف نائب وزير الدفاع الأول.

يأتي هذا بالتزامن مع تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع.

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وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام سودانية اليوم الخميس أنه تم اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا.

وكانت فضائية "سكاي نيوز عربية أعلنت في وقت سابق أنه تم اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية في السودان.

وتأتي هذه التطورات بعد دخول مجموعة من ضباط الجيش السوداني إلى مبنى الإذاعة السودانية وطالبت بضم جميع الموجات الإذاعية لبث البيان في وقت سابق من فجر اليوم الخميس، بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير.