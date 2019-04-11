أخبار السودان.. مصادر: اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا

ذكرت وسائل إعلام سودانية اليوم الخميس أنه تم اعتقال رئيس الحكومة السودانية محمد طاهر أيلا.

وكانت فضائية "سكاي نيوز عربية أعلنت في وقت سابق أنه تم اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية في السودان.

وتأتي هذه التطورات بعد دخول مجموعة من ضباط الجيش السوداني إلى مبنى الإذاعة السودانية وطالبت بضم جميع الموجات الإذاعية لبث البيان في وقت سابق من فجر اليوم الخميس، بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير.