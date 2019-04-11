أخبار السودان.. مصادر: اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية

أفادت مصادر أنه تم اعتقال أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية وحزبية في السودان.

وتأتي هذه التطورات بعد دخول مجموعة من ضباط الجيش السوداني إلى مبنى الإذاعة السودانية وطالبت بضم جميع الموجات الإذاعية لبث البيان في وقت سابق من فجر اليوم الخميس، بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للرئيس عمر البشير.. بحسب "سكاي نيوز عربية".

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر ، اليوم الخميس، أن مجلسا عسكريا انتقاليا سيتولى السلطة في السودان، في وقت قالت القوات المسلحة إنها ستبث بيانا هاما وسط أنباء عن إطاحة محتملة بالرئيس عمر البشير.

وأفادت المصادر أن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عِوَض بن عوف وزير الدفاع، وعماد عدوي رئيس الأركان السابق.