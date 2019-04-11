تجمع المعارضة في السودان للمعتصمين:محصلة نضالكم ليست قابلة للمساومة

توجه تجمع المعارضة في السودان إلى المعتصمين في الشوارع، قائلا: "محصلة نضال السودانيين ليست قابلة للمساومة ولا للإلتفاف حولها وسلاحكم هو الشارع".
وشدد على ان " التواجد في الشوارع والاعتصام هو لقطع الطريق امام أي حلول جزئية أو زائفة".
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