تجمع المعارضة في السودان للمعتصمين:محصلة نضالكم ليست قابلة للمساومة

توجه تجمع المعارضة في ​السودان​ إلى المعتصمين في الشوارع، قائلا: "محصلة نضال السودانيين ليست قابلة للمساومة ولا للإلتفاف حولها وسلاحكم هو الشارع".

وشدد على ان " التواجد في الشوارع والاعتصام هو لقطع الطريق امام أي حلول جزئية أو زائفة".