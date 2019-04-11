عدوان عن زيادة التعرفة على تخابر الخليوي: أهكذا يكون التقشف؟

أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "زيادة التعرفة على تخابر الخليوي تؤمن في أفضل الأحوال سنويا ، ما دفعته ​شركة تاتش​ ثمن فرش لمقرها الجديد ستة عشر مليون ​دولار​، بتعبير آخر تحميل كل اللبنانيين لمدة سنة اعباء مفروشات جديدة: اهكذا يكون التقشف".

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