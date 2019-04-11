نقولا: جسر جل الديب هو لأهالي جل الديب وليس لحل مشكلة السير

رد النائب السابق نبيل نقولا على رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قائلا:"معالي الوزير الصديق الاستاذ وليد جنبلاط يجب ان نسأل الناس القاطنين في داخل جل الديب وجوارها الذين يستحقون معاليك لفتة من قبل الدولة التي يدفعون كامل واجباتهم لها".
وأضاف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، :"ولو معاليك استكترت عليهن جسر وطمأنينة"، مشيراً الى أن "جسر جل الديب هو لأهالي جل الديب وليس لحل مشكلة السير كلها".
وكان جنبلاط قد قال:"مررت بجانب جسر جل الديب حيث لم اشاهد اية سيارة، يبدو انه للمشاة، كما شاهدت الجيش منتشرا على جوانب الطرقات، وفهمت انه لحماية الرئيس البلغاري الذي يزور جبيل".
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