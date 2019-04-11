نقولا: جسر جل الديب هو لأهالي جل الديب وليس لحل مشكلة السير

رد النائب السابق ​نبيل نقولا​ على رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ قائلا:"معالي الوزير الصديق الاستاذ وليد جنبلاط يجب ان نسأل الناس القاطنين في داخل ​جل الديب​ وجوارها الذين يستحقون معاليك لفتة من قبل الدولة التي يدفعون كامل واجباتهم لها".

وأضاف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، :"ولو معاليك استكترت عليهن جسر وطمأنينة"، مشيراً الى أن "​جسر جل الديب​ هو لأهالي جل الديب وليس لحل مشكلة السير كلها".

وكان جنبلاط قد قال:"مررت بجانب جسر جل الديب حيث لم اشاهد اية سيارة، يبدو انه للمشاة، كما شاهدت الجيش منتشرا على جوانب الطرقات، وفهمت انه لحماية الرئيس البلغاري الذي يزور جبيل".