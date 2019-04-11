الحجار: لا سبيل لتعزيز استقرار لبنان الا بوحدتنا

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "لا سبيل لتعزيز استقرار وحرية وإزدهار ​لبنان​ إلا بوحدتنا تحت كنف الدولة وسقف مؤسساتها الشرعية وحدها".

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