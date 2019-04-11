رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعلن الاضراب والاعتصام الاربعاء المقبل

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الإضراب الشامل نهار الأربعاء 17 نيسان الجاري. ودعت جميع الأساتذة إلى الاعتصام في ​ساحة رياض الصلح​ الساعة 11 من النهار نفسه، بالتزامن مع انعقاد ​الجلسة التشريعية​ ل​مجلس النواب​.

وأوضحت الرابطة في بيان، أن "هذا التحرك يأتي بعد لقاءات قامت بها الهيئة التنفيذية مع العديد من المسؤولين وكان تأييد معظمهم للمطالب ووعدهم بدعمها لأحقيتها ولأكلافها الزهيدة. والهيئة تطلب الآن تنفيذ الوعود والعمل على إدراج المطالب على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب". وأوضحت كذلك، أن "التحرك يأتي أيضا بعد نفاذ الصبر من تهميش الجامعة وأساتذتها والمماطلة بشأن المطالب، وبخاصة تلك التي طال انتظارها، وهي ليست وليدة الساعة. فلقد سبقت المطالبة بها الأزمة الاقتصادية الحالية".

واستهجنت الهيئة حرمان الجامعة والأساتذة من حقوقهم البديهية وتحميلهم مع باقي الفئات الشعبية مسؤولية الأزمة الاقتصادية، في وقت تجري فيه إعفاءات ضريبية وجمركية بملايين الدولارات، ويتم السكوت عن عدم تحصيل المليارات من ​الأملاك البحرية​ المستباحة وعجز الجبايات المختلفة ومن التهرب الضريبي".

وفي هذه المناسبة، طالبت الهيئة بـ"الإسراع بإنهاء ملفي التفرغ والملاك ورفعهما من إدارة الجامعة إلى ​مجلس الوزراء​ لإقرارهما خاصة أن لا أكلاف لهما". هذا وقررت الهيئة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التحرك.