مي شدياق هنأت عكار:العمل في المطمر الصحي في سرار عاد الى طبيعته

هنأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية ​مي شدياق​ ​منطقة عكار​، لافتة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "العمل في معمل فرز ​النفايات​، والمطمر الصحي في سرار عاد الى طبيعته بعد توقف لفترة وعلى أمل أن يبصر المشروع النور قريبا".

وأضافت "تابعت وزارتنا الموضوع مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ ومدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​عماد عثمان​ مشكورين لتجاوبهما ومساهمتهما في عودة العمل في هذا المشروع الحيوي للمنطقة".