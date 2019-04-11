مي شدياق هنأت عكار:العمل في المطمر الصحي في سرار عاد الى طبيعته

هنأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية مي شدياق منطقة عكار، لافتة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "العمل في معمل فرز النفايات، والمطمر الصحي في سرار عاد الى طبيعته بعد توقف لفترة وعلى أمل أن يبصر المشروع النور قريبا".
وأضافت "تابعت وزارتنا الموضوع مع وزيرة الداخلية ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان مشكورين لتجاوبهما ومساهمتهما في عودة العمل في هذا المشروع الحيوي للمنطقة".
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