السنيورة دعا إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الفرعية بطرابلس

أكد رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ بعد لقائه رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ في ​طرابلس​ ان "الحق في التعبير واجب"، داعيا الى "المشاركة بكثافة في ​الانتخابات الفرعية​ للتعبير عن رأيهم لانه واجب وطني"، مجدداً دعم المرشحة ديما الجمال".

وشدد على ان "الانتخابات الفرعية مهمة، للتعبير والقول اننا نريد عودة الدولة الى ​لبنان​، بسلطتها وهيبتها ودورها هذه هي اهمية الانتخابات التي ستطلق صرخة اساسية وقوية باتجاه عودة الدولة الى ان تتولى دورها".