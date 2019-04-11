السنيورة دعا إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الفرعية بطرابلس

أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي في طرابلس ان "الحق في التعبير واجب"، داعيا الى "المشاركة بكثافة في الانتخابات الفرعية للتعبير عن رأيهم لانه واجب وطني"، مجدداً دعم المرشحة ديما الجمال".
وشدد على ان "الانتخابات الفرعية مهمة، للتعبير والقول اننا نريد عودة الدولة الى لبنان، بسلطتها وهيبتها ودورها هذه هي اهمية الانتخابات التي ستطلق صرخة اساسية وقوية باتجاه عودة الدولة الى ان تتولى دورها".
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